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Ситуация в Донбассе

Авдеевский коксохим вышел на полную мощность

Авдеевский коксохим вышел на полную мощность
Фото: Телеграф

АКХЗ находится в зоне активных боевых действий с июня 2014 года

25.05.17 659
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Крупнейшее в Европе коксохимическое предприятие, находящееся в Авдеевке, впервые за три года боевых действий заработал на полную мощность.

Как сообщается в пресс-релизе компании, который цитирует "Интерфакс - Украина" 24 мая на АКХЗ продукцию выдала восьмая коксовая батарея.

В сообщении уточняется, что в результате интенсивных обстрелов в августе 2014 года Авдеевский коксохим остался без энергоснабжения и вынужден был законсервировать производство. Разрушилась огнеупорная кладка коксовой батареи №8. Собственными силами рабочим завода удалось устранить повреждения, однако регулярные перебои с энергоснабжением предприятия долгое время не позволяли ввести агрегат в эксплуатацию.

Благодаря строительству новых высоковольтных линий "Центральная – АКХЗ" и "Котляревского – АКХЗ" на предприятии появилась возможность вывести из простоя оборудование всех структурных подразделений.

Работа коксовой батареи №8 позволит заводу нарастить производство доменного кокса до 8,5 тысяч тонн в сутки.

Гендиректор предприятия Муса Магомедов констатировал, что горячая консервация негативно сказалась на состоянии батареи, сильно пострадал печной фонд.

"Сегодня трудно предугадать, как поведет себя батарея в работе. Скорее всего, нас ждут новые ремонты. И все же вывод батареи из простоя - большое событие для всего завода", - отметил топ-менеджер.

Отметим, АКХЗ по итогам января-апреля 2017 года сократил производство кокса валового 6%-ной влажности, по оперативным данным, на 27,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 716 тыс. тонн, в том числе в апреле выпуск кокса составил 177 тыс. тонн.

Напомним, АКХЗ находится в зоне активных боевых действий с июня 2014 года. За это время на территории предприятия разорвалось свыше 320 снарядов, 12 заводчан погибли, более 50 получили ранения. АКХЗ останавливал работу 15 раз, свыше 200 раз предприятие было полностью обесточено.

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