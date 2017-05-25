Грицак: Россия манипулирует историей против Украины

Российская Федерация манипулирует историческими фактами против Украины. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак во время презентации исследовании об украинских спецслужбах к 25-летию СБУ, передает РБК-Украина.

"Претендуя на историю других народов, Россия фильтрует свою. Это не наука, это идеологические фантазии. Но эти фантазии давно стали мощным гибридным оружием против нашей страны. Наш ответ симметричный: правда, архивы, документы", - сказал Грицак.

По словам Грицака, в России распространена практика подделки исторических документов.

"Они рассказывают, как они ковали "великий Советский Союз". Пора прекратить это господствующее вранье", - сказал глава СБУ.

Напомним, ранее Грицак заявлял, что российская агрессия направлена на тотальную оккупацию Украины. Он также заявил, что недопустимо, чтобы потери бойцов выглядели как сухая статистика с фронта, и об этом знали только родные и близкие.