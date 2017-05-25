В Киеве группа людей захватила кабинет председателя Государственной службы геологии и недр Украины.
Об этом сообщило ведомство на своей Facebook-странице.
"Неизвестные лица захватили кабинет председателя Государственной службы геологии и недр Украины. Работники Службы в панике, пока их не допускают к рабочим местам. В Госгеологии также приехали народные депутаты. Ведомство окружено общественными активистами и правоохранителями", - говорится в сообщении.
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Как сообщает ведомство, что захватчики пытались получить доступ к документам, печатям и сейфу.
Отметим, конкурс на должность председателя Госгеонедр состоялся безрезультатно. 16 мая Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы на конкурсе не смогла собрать кворума для проведения конкурса. А 23 мая Комиссия не смогла выбрать победителя.