В МИД уточнили число украинцев, погибших в ДТП в России

В Министерстве иностранных дел Украины уточнили, что, по последним данным, в результате дорожно-транспортного происшествия возле Великого Новгорода (РФ) погибли пятеро украинцев. Об этом сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает УНИАН.

"По сообщению Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге, дорожно-транспортное происшествие произошло утром 25 мая в районе города Великий Новгород. Минивэн с украинской регистрацией столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, в результате столкновения погибли пятеро граждан Украины", - сказал Кирилич.

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По его словам, Генеральное консульство Украины осуществляет мероприятия с целью получения максимально полной информации об инциденте от правоохранительных органов Российской Федерации.

Также дипломат добавил, что украинский консул готовится к выезду на место аварии.