Въезд на Труханов остров будет запрещен

Власти Киева намерены изменить правила въезда на Труханов остров.
В частности, речь идет о тех, кто работает, тренируется и пользуется пропусками для заезда на территорию острова, пишет "Сегодня".
Если водитель нарушил ПДД, то в следующий раз въезд на Труханов ему запретят.
"Фиксировать нарушителей будут видеокамеры, их уже устанавливают. При следующем заезде такому водителю не откроют шлагбаум", - рассказала руководитель ОО "Труханов остров" Екатерина Каленская.
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Заезд обычных водителей на Труханов вообще запретят.
Ранее за проезд транспорта на остров требовали 75 грн, сейчас заезд бесплатный.
Напомним, Кличко обещает предотвратить экологическую катастрофу на левом берегу Киева.