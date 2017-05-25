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Въезд на Труханов остров будет запрещен

Въезд на Труханов остров будет запрещен
Фото: Сегодня

Ранее за проезд транспорта на остров требовали 75 грн, сейчас заезд бесплатный

25.05.17 718
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Власти Киева намерены изменить правила въезда на Труханов остров.

В частности, речь идет о тех, кто работает, тренируется и пользуется пропусками для заезда на территорию острова, пишет  "Сегодня".

Если водитель нарушил ПДД, то в следующий раз въезд на Труханов ему запретят.

"Фиксировать нарушителей будут видеокамеры, их уже устанавливают. При следующем заезде такому водителю не откроют шлагбаум", - рассказала руководитель ОО "Труханов остров" Екатерина Каленская.

Заезд обычных водителей на Труханов вообще запретят.

Ранее за проезд транспорта на остров требовали 75 грн, сейчас заезд бесплатный.

Напомним, Кличко обещает предотвратить экологическую катастрофу на левом берегу Киева.

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