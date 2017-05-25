Механизм блокирования сайтов РФ пока не разработан, - СБУ

Механизм блокирования российских интернет-ресурсов пока не разработан, но процесс идет. Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает Интерфакс-Украина.

"Механизм еще не разработан, но будет введен", - сказал Грицак.

При этом он указал, что такой механизм разрабатывается.

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Напомним, президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний Mail.ru, "Яндекс" и их сервисов. Доступ ко всем сервисам "Яндекса" и Mail.ru запрещен на три года.

Председатель интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко заявил, для блокирования данных сайтов со стороны всех без исключения провайдеров может понадобиться время и большие средства на переоснащение оборудования и изменение топологии сети. Председатель ассоциации "Телекоммуникационная палата Украины" Татьяна Попова заявила, что теоретически технически ограничить доступ к некоторому количеству ресурсов можно, но на практике это ограничение можно будет легко обойти.

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины заявил, что обязательно будет выполнять соответствующее решение в пределах своих полномочий и компетенций в соответствии с решением СНБО.

В СБУ заявили, что вместе с другими правоохранительными органами разрабатывают изменения в законодательство Украины по механизму блокирования подпавших под санкции интернет-ресурсов, а значительная часть интернет-провайдеров уже имеет техническую возможность блокировать эти интернет-ресурсы.