Матиос заявил, что получил легендарное письмо Януковича с просьбой ввести войска РФ в Украину

Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, сообщает "112 Украина".

По его словам, украинские прокуроры посетили Вашингтон и получили заверенные в ООН документы с просьбой Януковича к российской стороне о введении войск.

"Следователи в связи с окончанием финансового года были вынуждены поехать в Вашингтон за свой счет. Они получили документы, заверенные официальными печатями ООН и миссии Украины при ООН, которые предоставлял господин Чуркин от имени РФ. Это все изъято с официальным заверением ООН", - сказал Матиос.

Он отметил, что указанные документы будут предоставлены суду для приобщения к производству о госизмене Виктора Януковича.

Напомним, суд отказал защите Януковича в апелляции на конфискацию $1,5 млрд.