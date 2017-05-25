Впервые на одной площадке соберутся игроки рынка, формирующие новую уникальную отрасль доставки для e-commerce: торговые e-commerce проекты, службы доставки, а также сервисные компании, которые создают инфраструктуру и обслуживают рынок логистики.

«Во многом благодаря стремительному развитию логистических и сервисных услуг, сформировался украинский рынок электронной торговли. Службы доставки — это основное объединяющее звено между e-commerce и потребителями. Мы считаем, что пришло время создать платформу, которая даст возможность всем игрокам рынка собраться вместе, чтобы рассказать о своих продуктах, систематизировать знания, поделиться опытом, а также выработать для себя стратегические и тактические решения. Надеемся, что eDelivery Expo станет новой отправной точкой в развитии отрасли доставки для e-commerce», — говорит Ирина Холод, руководитель Ukrainian E-commerce Expert.

eDelivery Expo будет состоять из трех основных частей.

Выставка объединит компании, непосредственно осуществляющие доставку, а также поставщиков технологий и решений. Кроме того, на ней будут представлены транспортные и программные продукты, а также решения в сфере складской техники, оборудования и расходных материалов для работы логистов.

Деловая программа будет посвящена двум основным блокам: «Все о доставке для Интернет-магазинов» и «Инновации и технологии в доставке». Все выступления пройдут в трех тематических форматах: презентация новинок, кейсы внедрения новых решений совместно с ключевым клиентом, презентация ключевых трендов мирового и украинского опыта доставки в формате обзоров от топовых украинских и зарубежных экспертов.

Старт eDelivery Expo будет дан на Интерактивной сцене, которая в ходе выставки подарит участникам и посетителям множество сюрпризов, полезной информации и приятных подарков.

Событие будет полезно торговым e-com проектам различного масштаба

(от Rozetka до продавца на OLX), MLM-компаниям, розничным сетям и омниканальным игрокам, а также тем, кто заинтересован в поиске новых технологий, эффективных и одновременно экономичных логистических решений.

eDelivery Expo даст возможность сравнить услуги и ценовую политику логистических и сервисных компаний, пообщаться face to face с экспертами и задать им интересующие вопросы. И самое главное — узнать о новых возможностях для развития своего бизнеса, наладить новые деловые отношения, обрести знания и опыт.

В свою очередь логистические и сервисные компании смогут непосредственно презентовать своим клиентам услуги и решения, а также сделать друг другу выгодные деловые предложения.

Подробнее о выставке читайте на https://www.edeliveryexpo.com.ua

Справка об организаторе

Ukrainian E-commerce Expert — коммуникационная платформа, которая объединяет компании, работающие на рынке электронной коммерции в Украине.