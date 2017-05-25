Захват кабинета главы Госгеонедр - недоразумение из-за смены руководства, - полиция

Захват кабинета главы Государственной службе геологии и недр Украины в Киеве был недоразумением в связи с ситуацией со сменой руководства службы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции, передает Радио Свобода.

"На месте работают правоохранители, поскольку был вызов. По предварительной информации, это недоразумение относительно смены руководства... Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, нарушения общественного порядка нет", - отметили в полиции.

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Кроме того, правоохранители получили сообщение о минировании здания Госгеонедр, в результате чего эвакуировали персонал. Здание проверяют сотрудники взрыво-технической службы.