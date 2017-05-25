В Бабьем Яру вновь оскверняют памятники жертвам Холокоста

Неизвестные совершили акт вандализма, облив памятник “Менора” красной краской.
Об этом стало известно из сообщения директора Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского в Facebook.
“В Бабьем Яру опять осквернили памятник "Менора", установленный в память о десятках тысяч зверски убитых на этом месте евреях во время Холокоста”, - сообщает Эдуард Долинский.
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Напомним, 17 марта 2017 года на территории Бабьего Яра в столице вандалы облили красной краской памятник Елене Телиге. А в ночь на 24 сентября 2014 года неизвестные вандалы осквернили все тот же памятник "Менора". Тогда акт вандализма был совершен накануне празднования Рош ха-Шана - еврейского Нового года и годовщины массовых расстрелов евреев в Бабьем Яру.