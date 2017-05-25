НАТО поможет Украине производить "Джавелины", - дипломат

Украина не обсуждает с НАТО вопрос получения "Джавелинов", речь идет о совместной работе для того, чтобы производить их в Украине. Об этом сообщил и.о главы миссии Украины при НАТО Егор Божок, передает Европейская правда.

По его словам, в Украине часто звучит мнение, что, мол, "настоящая помощь - это предоставленные нам "Джавелины".

"И я искренне убежден: лучше научить нас ловить рыбу и дать удочку, чем постоянно давать нам рыбу. Поэтому мы с НАТО не говорим о получении "Джавелинов", а совместно делаем все возможное для того, чтобы производить "Джавелины" в Украине", - заявил Божок.

При этом он отметил, что украинская оборонная промышленность способна создавать гениальные вещи. Кроме того, Украина получает помощь Альянса в переходе оборонно-промышленного комплекса на стандарты НАТО.

Как пример сотрудничества дипломат назвал строительство морского патрульного самолета для нужд ВСУ, дизайн и оснащение которого будет разрабатываться совместно с НАТО. Еще одним примером является организация Укроборонпромом с участием НАТО академии, где представителей оборонных предприятий Украины будут обучать методам работы по стандартам НАТО.

"Есть и другие примеры такого сотрудничества; некоторые из них чувствительны - их нельзя разглашать. Но содержание совместной работе в сфере реформирования ОПК является практичным и серьезным", - отметил Божок.

Напомним, в апреле 2017 года Петр Порошенко подписал указ "Об утверждении годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2017 год". Программа включает мероприятия по проведению реформ во всех важных сферах функционирования государства.