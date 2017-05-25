В знаменитой усадьбе Мурашко откроют музей, галерею или художественную школу

Полуразрушенную киевскую усадьбу художника Александра Мурашко реставрируют за 4,8 млн грн, а затем откроют в ней музей или галерею, сообщила заместитель главы КГГА Анна Старостенко.

"В этом году город продолжит работы по реставрации усадьбы Мурашко, которая долгое время была в ужасном запущенном состоянии. Сейчас по результатам освоено 418 тыс. грн. Кроме того, в ближайшее время будет объявлен открытый тендер на закупку строительных работ по другим зданиям усадьбы на сумму 4,37 млн.грн", - цитирует Старостенко 44.ua.

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В аварийном здании отремонтируют крышу, демонтируют балконы, деревянные балочные перекрытия и перегородки, а также усилят дверные и оконные проемы.

Сейчас обсуждается вопрос назначения усадьбы после реставрации. В частности, рассматриваются варианты музея, галереи или художественной школы.

Напомним, работы по реставрации усадьбы Мурашко на Малой Житомирской улице начались в ноябре прошлого года. В 2015 году суд вернул ее городу после того, как владелец не выполнил обязательства по реставрации.