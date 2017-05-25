Луценко считает, что пора начинать переживать за пожарное состояние на Печерске

Генеральный прокурор Юрий Луценко отреагировал на решения Печерского суда, которыми экс-налоговики времен Януковича, задержанные во время вчерашней масштабной антикоррупционной операции, были отпущены под залог.

Своими мыслями на этот счет он поделился у себя в Facebook.

Так, глава ГПУ считает, что, если такие судебные решения будут приниматься и далее, то это может спровоцировать гнев граждан и массовые беспорядки.

"Еще одно милосердное решение - и я начну переживать за пожарное состояние на Печерске", - написал он.

Напомним, Печерский райсуд столицы отпустил из-под стражи под залог 1 млн гривен бывшего начальника Государственной налоговой инспекции в Святошинском районе Киева Юрия Мостипана, а экс-начальника Подольской Налоговой Алексея Ярошенко отпустил под личное обязательство.

Кроме того, под залог в 15 млн грн освободил бывшего главу налоговой службы в Луганской области Александра Антипова, а экс-председателя Государственной налоговой службы в Полтавской области Владимира Задорожного - под залог в 12 млн грн.