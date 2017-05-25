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Главная » Страна » Жители Балаклеи просят снизить им тариф на электричество
Диверсия в Балаклее

Жители Балаклеи просят снизить им тариф на электричество

Жители Балаклеи просят снизить им тариф на электричество
Фото из открытых источников

Когда взорвались склады оружия, люди вынуждены были греться электричеством – газа не было, а теперь нужно платить по новым тарифам

25.05.17 18
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В Харьковский областной совет поступают обращения от жителей Балаклеи и близлежащих населенных пунктов с просьбой решить проблему погашения задолженности за потребленную электроэнергию в период чрезвычайной ситуации, когда взорвались военные склады.

Тогда в зоне чрезвычайной ситуации было отключено газоснабжение, и люди, чтобы обогреть жилища, использовали электрические обогреватели и кондиционеры. Как следствие, они потребили большой объем электроэнергии.

"То, что с ними произошло, - это не их вина. Это было государственное предприятие. Так что и за последствия государство должно нести ответственность. Со своей стороны мы сделали все посильную помощь - выделили дополнительное финансирование, привезли продовольствие и стройматериалы. Теперь надеемся, что правительство услышит просьбы людей, которые пострадали и теперь не по своей вине вынуждены тратить большие суммы на погашение задолженности за электроэнергию", - заявил 25 мая на сессии Харьковского областного совета зампредседателя облсовета, глава фракции "Видродження" Владимир Скоробагач.

По его словам, фракция "Видродження" в Харьковском областном совете направила обращение правительству с просьбой применить минимальный тариф за использованную электроэнергию для жителей Балаклеи и близлежащих населенных пунктов. Свою поддержку в решении этого вопроса оказывают и народные депутаты.

Обращение направили в Кабинет министров Украины и Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики.

Также сегодня во время сессии облсовета депутаты поддержали выделение 30 млн грн из областного бюджета для жителей частного сектора Балаклейского района.

По словам Владимира Скоробагача, вопрос помощи частному сектору остается до сих пор открытым. Потому что 145 млн грн, выделенных Кабмином, и 10 млн грн из областного бюджета являются средствами резервных фондов, за которые нельзя восстановить жилье частного сектора.

Поэтому необходимо дополнительное выделение средств из областного бюджета, которые будут направлены именно на эти цели.

Напомним, ночью 23 марта этого года на территории воинской части в Балаклее возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. В результате были повреждены 117 многоэтажных жилых домов, 229 частных домовладений, две школы, два детских сада, восемь объектов социальной сферы, 22 объекта инфраструктуры и промышленности. Было эвакуировано около 20 тысяч человек. Без жилья остались 27 семей.

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