В воскресенье, 28 мая, в Киеве перекроют ряд улиц в связи с проведением 25-го благотворительного "Пробега под каштанами" и международной велогонки Race Horizon Park Classic.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Так, 28 мая с 8:00 до 16:00 будет перекрыто движение транспорта по маршруту: ул. Николая Гринченко - ул. Кировоградская - просп. Валерия Лобановского - ул. Андрея Головко - ул. Соломенская - ул. Протасов Яр.
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В этот же день с 9:00 до 12:00 движение транспорта перекроют по маршруту: Михайловская площадь - Владимирский проезд - Софийская площадь - ул. Владимирская - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Крещатик - Майдан Независимости.
Кроме того, с 23:00 27 мая до 6:00 28 мая для монтажа оборудования площадок старта и финиша пробега перекроют для проезда часть Владимирского проезда от перекрестка с ул. Большой Житомирской до перекрестка с ул. Малой Житомирской.
Напомним, въезд на Труханов остров будет запрещен.