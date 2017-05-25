Директор одесского аэропорта не убрал снег на 2 млн грн

Об этом говорится в постановлении Малиновского районного суда Одессы.

В начале марта СБУ проинформировала полицию о нарушении "МА Одесса" государственных закупок по услугам для выполнения снегоочистительных работ на летном поле и услуг по ремонту мест стоянок и помещений.

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По данным правоохранителей, предусмотренные договорами работы стоимостью 2 млн гривен фактически не были выполнены, что повлекло значительные убытки.

Следователи ходатайствовали о доступе к банковским счетам предприятий, которые выполняли работы - "СПМК-7" и "Черноморгидрострой". Суд это ходатайство удовлетворил.

Напомним, главу Килийской РГА отпустили под залог в 1 млн грн.