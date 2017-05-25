Директор одесского аэропорта не убрал снег на 2 млн грн

В отношении директора аэропорта Одессы Михаила Крайтмана открыли открыли уголовное производство из-за договоров по уборке снега, которые нанесли ущерб предприятию на 2 млн гривен.
Об этом говорится в постановлении Малиновского районного суда Одессы.
В начале марта СБУ проинформировала полицию о нарушении "МА Одесса" государственных закупок по услугам для выполнения снегоочистительных работ на летном поле и услуг по ремонту мест стоянок и помещений.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Генпрокурор выступил против создания антикоррупционного суда
По данным правоохранителей, предусмотренные договорами работы стоимостью 2 млн гривен фактически не были выполнены, что повлекло значительные убытки.
Следователи ходатайствовали о доступе к банковским счетам предприятий, которые выполняли работы - "СПМК-7" и "Черноморгидрострой". Суд это ходатайство удовлетворил.
Напомним, главу Килийской РГА отпустили под залог в 1 млн грн.