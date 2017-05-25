Лидеры Украины и Канады поговорили о Донбассе

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что коалиция стран "Большой семерки" и стран НАТО привержена поддержке Украины.

Об этом Трюдо заявил во время телефонного разговора с президентом Петром Порошенко, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Порошенко проинформировал Трюдо о развитии ситуации в Донбассе и продолжающихся нарушениях Минских договоренностей.

Президент Украины выразил уверенность, что лидеры стран НАТО и "Большой семерки" дадут должную оценку этой ситуации, в частности, в вопросе продолжения санкционного давления на Москву.

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В свою очередь Трюдо заверил, что коалиция привержена поддержке Украины.

Лидеры двух стран также приветствовали недавнюю ратификацию канадским Сенатом Соглашения о свободной торговле, которое открывает путь для его полноценного применения уже в ближайшее время.

Порошенко также поблагодарил Канаду за позицию в вопросе развития оборонного сотрудничества, свидетельством чего является продолжение тренировочной миссии UNIFIER и подписание соглашения об оборонном сотрудничестве.

Напомним, Порошенко и Туск договорились о дате следующего саммита Украина-ЕС.