Несмотря на физические ограничения, Ник ловко орудует клавиатурой компьютера, играет в футбол, плавает, занимается серфингом, прыгает с парашютом, водит автомобиль. Продуктивности этого человека может позавидовать каждый: он руководит некоммерческой организацией «Жизнь без конечностей», созданной для помощи инвалидам; около 250 раз в год выступает со сцены, написал несколько книг, которые мгновенно стали бестселлерами: «Жизнь без границ», «Неудержимый», «Будь сильным», «Безграничность»; снимается в кино, становится героем известных ток-шоу. В 2012 году свершилось, казалось бы, невозможное и он женился, - все мировые СМИ обсуждали это событие и радовались вместе с семьей Ника. Сейчас они с женой воспитывают двоих сыновей. Ник уверен, что он тот, кто он есть, только благодаря вере в Бога.

Ник Вуйчич входит в десятку самых известных и влиятельных людей мира. Своим вдохновляющим посланием он сумел помочь миллионам людей. Его любят, знают и ждут во многих странах, он встречается с мировыми лидерами и президентами.

Ник Вуйчич особенно полюбил Украину. В течение двух лет он уже в третий раз приедет в нашу страну. 25 сентября 2016 года Ник посетил Киев. За 24 часа пребывания в столице Украины он провел пресс-конференцию, был главным гостем благотворительного обеда с бизнесменами и политиками. Даже мэр Киева Владимир Кличко выложил в соцсетях свое фото с человеком легендой. Во Дворце Спорта состоялось грандиозное выступление Ника перед 10 тысячами человек. Также он стал гостем утреннего шоу на канале 1+1 и встретился с народными депутатами в Верховной Раде, а также перед вылетом успел посетить раненных солдат в военном госпитале. Встретиться с Ником смогли герои мультимедийного проекта «Переможцi», которые потеряли на войне конечности, но не пали духом. Все эти события, встречи и общение с Ником поменяли навсегда жизни людей – он своим примером вдохновил, ободрил, поделился надеждой.

Осенний визит Ника в Украину будет отличаться от всех остальных. 17 сентября в 18.30 состоится благотворительное выступление Ника на Крещатике, где каждый желающий сможет абсолютно бесплатно услышать человека легенду.

В этот раз Ник будет делиться своим главным секретом успеха жизни без ограничений – это вера в Бога, вера в себя, вера в мечту, как быть сильным в трудные времена. Он знает секрет, как быть Победителем, когда все видят тебя проигравшим. Это – сила, вера и любовь, которая внутри Ника. Это то, что не сломило его, спасло от жизни в уничижении, угнетении и подняло на высоты.

Ник Вуйчич желает вдохновить и ободрить украинцев в это нелегкое время войны и кризиса. С центральной сцены Крещатика в 18.30 будет прямая трансляция телеканала «Надія» на 20 стран. Мы верим, что это будет уникальное событие, и более 500 000 человек соберутся на центральной площади Киева, где смогут услышать вдохновляющее послание Ника.

Приглашаем вас стать частью этого масштабного события для вдохновения и обновления нашей нации!

Организаторы мероприятия: Коммуникационное агентство «Ключевые стратегии».

Главный партнер: Сеть женских фитнес клубов ФитКервс.

В программе – пресс-конференция и выступление Ника Вуйчича на Крещатике.

Страница в FB: https://www.facebook.com/NickVujicicUkraine/

Сайт: http://nick-vujicic.com.ua