Государственное предприятие "Антонов" опубликовал на своем YouTube-канале видео демонстрационного полета АН-70.

"Ан-70 принадлежит к новому поколению средних военно−транспортных самолетов короткого взлета и посадки. Он необходим сегодня армии. Ведь этот самолет способен решать качественно новые задачи, недоступные прежним ВТС. Это подтверждено в ходе обширной программы совместных государственных испытаний, большая часть которой уже завершена", - говорится в подписи к видео.

Самолет может перевозить весь перечень аэромобильной военной и инженерной техники практически всех армий мира и доставлять ее на малоподготовленные грунтовые площадки, то есть непосредственно к месту проведения операции. По этому качеству он на порядок превосходит все известные самолеты.