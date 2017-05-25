В Киеве появился электронный реестр жителей города

Столичные власти разработали Единый электронный реестр зарегистрированных в городе жителей. Об этом на заседании Киевсовета 25 мая сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров, отчитываясь о выполнении программы "Электронная столица".

"До сих пор в Киеве не было Единого реестра жителей, зарегистрированных в городе. В прошлом году мы создали его и запустили. Мы имеем с одной стороны полный реестр жителей, с другой стороны мы значительно упростили процедуру регистрации жителей, сократив с 1 месяца до 5-10 минут", - сказал Назаров.

Он также добавил, что Киев постепенно отказывается от программных продуктов Российской Федерации.

"Уже в прошлом году мы понимали, какие угрозы несет деятельность Киевской администрации при внедрении российских программных продуктов. Уже тогда мы начали переход на отечественный программный продукт и сейчас мы внедрили систему в 10 управляющих компаниях, в КП "ГИВЦ", Департаменте информационно-коммуникационных технологий и Департаменте финансово аудита и контроля ", - сказал Назаров.

Также создана система консолидации финансовой отчетности.

"Сейчас мы одним кликом можем собрать всю финансовую отчетность по коммунальным предприятиям", - сказал Назаров.

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Кроме того, в рамках программы установили 3 763 камеры видеонаблюдения на объектах социально-культурного быта - детских садах, школах, больницах, библиотеках, на мостах и центральных улицах и открыли городской дата-центр, куда сводятся видео со всех камер.

Также создана система оповещения в случае чрезвычайных ситуаций. Жители могут получать уведомления по SMS или по электронной почте.

В прошлом году на реализацию программы "Электронная столица" выделили 154 млн грн, из них освоили 129 млн (84,2%), не освоили более 21,4 млн грн.