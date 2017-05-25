Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » В Киеве появился электронный реестр жителей города
В Киеве появился электронный реестр жителей города
Фото из открытых источников

В Киеве появился электронный реестр жителей города

Процедура регистрации новых киевлян сократилась с 1 месяца до нескольких минут

25.05.17 148
000

Столичные власти разработали Единый электронный реестр зарегистрированных в городе жителей. Об этом на заседании Киевсовета 25 мая сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров, отчитываясь о выполнении программы "Электронная столица".

"До сих пор в Киеве не было Единого реестра жителей, зарегистрированных в городе. В прошлом году мы создали его и запустили. Мы имеем с одной стороны полный реестр жителей, с другой стороны мы значительно упростили процедуру регистрации жителей, сократив с 1 месяца до 5-10 минут", - сказал Назаров.

Он также добавил, что Киев постепенно отказывается от программных продуктов Российской Федерации.

"Уже в прошлом году мы понимали, какие угрозы несет деятельность Киевской администрации при внедрении российских программных продуктов. Уже тогда мы начали переход на отечественный программный продукт и сейчас мы внедрили систему в 10 управляющих компаниях, в КП "ГИВЦ", Департаменте информационно-коммуникационных технологий и Департаменте финансово аудита и контроля ", - сказал Назаров.

Также создана система консолидации финансовой отчетности.

"Сейчас мы одним кликом можем собрать всю финансовую отчетность по коммунальным предприятиям", - сказал Назаров.

Кроме того, в рамках программы установили 3 763 камеры видеонаблюдения на объектах социально-культурного быта - детских садах, школах, больницах, библиотеках, на мостах и центральных улицах и открыли городской дата-центр, куда сводятся видео со всех камер.

Также создана система оповещения в случае чрезвычайных ситуаций. Жители могут получать уведомления по SMS или по электронной почте.

В прошлом году на реализацию программы "Электронная столица" выделили 154 млн грн, из них освоили 129 млн (84,2%), не освоили более 21,4 млн грн.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В Киеве на выходные перекроют ряд улицВ знаменитой усадьбе Мурашко откроют музей, галерею или художественную школуЗахват кабинета главы Госгеонедр - недоразумение из-за смены руководства, - полиция

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Дон Кихот Комаровский. Как стать странствующим доктором 12567
  2. Финальный аккорд. Владимир Вятрович об итогах декоммунизации и новом календаре праздников 6341
  3. Крым без покрывала. Истории четырёх семей крымских татар, пострадавших от депортации 3747
  4. Полная задница. Почему эпатаж стал формой и содержанием политических действий в Украине 4696
  5. Подводная лодка в степях Донбасса. Как украинцам выбраться из гетто 4344
  6. Харьков. Благбаз. Йорик. Что такое харьковский замес 4818
  7. От "жлобского" к модному. Что будет с украинским и русским языком 6219
  8. Мама миа. Портрет украинской матери 3280
  9. Очаровательная восьмёрка. Лучшие сериалы мая 2320
  10. Нарушая границы. Фронтмен О.Torvald Женя Галич о том, почему надо жить здесь и сейчас 2053
  1. МТС Украина сменил название 6138 / 6707
  2. Украинские военные спели новую песню о Путине 3492 / 3894
  3. Поймали всех. Почему налоговики страны затаили дыхание 2402 / 2780
  4. Посол ЕС прокомментировал предложение о новом формате ассоциации с Украиной 2200 / 2508
  5. Тиллерсон назвал условия для возвращения России в "Большую Семерку" 2187 / 2477
  6. Кличко обещает предотвратить экологическую катастрофу на левом берегу Киева 2120 / 2335
  7. По всей стране проходят аресты высокопоставленных налоговиков (список), - СМИ 2090 / 2294
  8. Российскую актрису Яковлеву не пустили в Украину 2075 / 2257
  9. МВД показало, как задерживали "королей налогов" времен Януковича 1668 / 1900
  10. Восемь пуль. Как и зачем советская карательная система убила Симона Петлюру 1546 / 7209
  1. Вспомнить, чтобы выжить. Зачем задавать себе вопрос "кто я?" 31 / 1633
  2. Украинские военные спели новую песню о Путине 19 / 3894
  3. МТС Украина сменил название 18 / 6707
  4. Восемь пуль. Как и зачем советская карательная система убила Симона Петлюру 10 / 7209
  5. Больной вопрос. Какими бывают больницы, дружелюбные к детям 10 / 1044
  6. Человек системы. Глава Нацполиции Сергей Князев о том, как избавиться от титушек и кто победит янтарную мафию 9 / 1806
  7. Матиос: Раскрыть преступные схемы налоговиков Януковича помог Насиров 9 / 1627
  8. Министр агрополитики написал заявление об отставке 7 / 1192
  9. Услышать Детройт. Поможет ли индустриализация спасти Украину 7 / 830
  10. Антонов показал видео демонстрационного полета АН-70 7 / 1204
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.