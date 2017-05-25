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Главная » Страна » Конфискованный "миллиард Януковича" - уже в бюджете, - ГПУ

Конфискованный "миллиард Януковича" - уже в бюджете, - ГПУ

Конфискованный "миллиард Януковича" - уже в бюджете, - ГПУ
Виктор Янукович / Фото: КоммерсантЪ

Сейчас на счету в Госказначействе – больше 46 миллиардов гривен

25.05.17 168
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Генеральная прокуратура обнародовала документ, свидетельствующий о том, что конфискованные у окружения экс-президента Виктора Януковича 1,1 миллиарда долларов уже зачислены в госбюджет.

О зачислении средств говорится в ответе Государственной казначейской службы на запрос Генпрокуратуры, который есть в распоряжении "Украинской правды".

"В соответствии с выпиской банка, полученной казначейством 3 мая, 28 апреля в госбюджет на счет в Ощадбанке было зачислено 1 117 273 660 долларов во исполнение приговора Краматорского суда Донецкой области от 28 марта по делу №234/4135/17", - сообщает казначейская служба.

Кроме того, на счет, открытый в национальной валюте под кодом "Конфискованные средства по решению суда за совершение коррупционного правонарушения", 28 апреля 2017 года поступили 1 093 854 гривны.

Отмечается также, что на казначейском счету по состоянию на 27 февраля 2014 года находилось 108 134 гривны, а по состоянию на 22 мая 2017 года там уже было 46 258 986 287 грн.

Ранее сегодня замглавы НБУ Олег Чурий сообщил журналистам, что Национальный банк Украины пока не получил конфискованные средства экс-президента Виктора Януковича и его окружения, но ожидает их получения в ближайшее время. По его словам, этим вопросом сейчас занимаются Министерство финансов и Госказначейство.

"Но мы считаем, что эти средства, безусловно, должны поступить на счета казначейства Национального банка и быть зачислены в международные резервы", - заявил Чурий.

Напомним, 28 апреля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов и генеральный прокурор Юрий Луценко заявили о вступлении в законную силу решения суда о зачислении в госбюджет 1,5 миллиарда долларов, арестованных на счетах Януковича и его окружения. Впоследствии, 3 мая, пресс-служба президента Украины Петра Порошенко сообщила, что конфискованные средства в размере 1,1 миллиарда долларов зачислены на счета Государственной казначейской службы.

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