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Генпрокуратура совместно с СБУ поймала на взятке своего сотрудника

Генпрокуратура совместно с СБУ поймала на взятке своего сотрудника
Генпрокуратура / Фото: Обозреватель

За выполнение служебных обязанностей задержанный требовал 3 тыс. долларов

25.05.17 176
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Сотрудники СБУ совместно с Генпрокуратурой разоблачили на взятке и задержали в Киеве замначальника одного из управлений ГПУ. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Правоохранители установили, что прокурор требовал от гражданина 3 тыс. долларов за то, чтобы дать указание органам досудебного расследования активизировать следственные действия в уголовных производствах, в которых человек является потерпевшим.

"Оперативники спецслужбы задержали заместителя начальника вблизи одного из зданий прокуратуры во время получения всей суммы взятки", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Напомним, 24 мая правоохранительные органы провели масштабные обыски в 15 областных управлениях бывшего Министерства доходов, уже задержаны минимум 23 человека.

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