Пять подозреваемых отпустили под личное обязательство, семерых – под залоги

Пятерым задержанным в рамках масштабной антикоррупционной спецоперации налоговикам объявили меру пресечения в виде личного обязательства, семерым – в виде залогов.

Об этом сообщает ТСН.

Суммы залогов составляют от одного до ста миллионов гривен.

Самый большой залог назначили Сергею Шинкаренко и Станиславу Денисюку.

Самый маленький - экс-заместителю главы харьковской налоговой администрации Татьяне Масловой.

Напомним, 24 мая в 15 областях Украины силовики в ходе спецоперации провели 454 обыска, были задержаны 23 действующих и бывших руководителя налоговой службы.

По данным министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в результате проведенных обысков было изъято 3,7 кг золота, 50 кг серебра, 5,5 млн долларов наличными, 8 млн грн, 280 тыс. евро, ювелирные изделия.

Спецоперация проходила в рамках расследования преступлений, совершенных бывшими некогда руководителями и их заместителями областных управлений Министерства доходов и сборов, государственных налоговых администраций, которые были причастны к организации и функционированию так называемых "налоговых площадок".

В результате такой деятельности лица из окружения экс-президента Виктора Януковича и бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко обогатились за счет налогоплательщиков почти на 96 млрд грн.