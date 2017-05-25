В Индонезии приступили к эксплуатации украинских БТР

Многоцелевой морской батальон морпехов Индонезии начал эксплуатацию пяти украинских БТР-4М, которые были поставлены Спецтехноэкспортом в январе 2017 года. Об этом заявил директор предприятия Павел Барбул, сообщает пресс-служба предприятия.

"Завершилась процедура передачи новых украинских бронетранспортеров в определенные министерством обороны Индонезии воинские части. Так, с начала мая 2017 года индонезийские морпехи несут службу, в том числе - на БТР-4М. Перед этим наша техника прошла серию испытаний в Индонезии, показав отличные амфибийные возможности, точность стрельбы из различных видов вооружений, высокие проходные возможности в горной местности", - отметил Барбул.

Напомним, поставка пяти бронетранспортеров БТР-4М, разработанных Харьковским конструкторским бюро по машиностроению им. Морозова, состоялась в рамках подписанного в 2014 году контракта между Спецтехноэкспортом и министерством обороны Индонезии.