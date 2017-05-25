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МИД РФ: Запрет георгиевской ленты в Украине помешает выполнению Минских соглашений

МИД РФ: Запрет георгиевской ленты в Украине помешает выполнению Минских соглашений
Фото из открытых источников

Решение украинского парламента, мол, будет способствовать разжиганию ненависти и вражды в обществе

25.05.17 1227
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В Министерстве иностранных дел Российской Федерации считают, что запрет в Украине георгиевской ленты отложит выполнение Минских соглашений. Об этом заявила на брифинге официальный спикер МИД РФ Мария Захарова, передает УНИАН.

"Это дополнительный элемент разжигания ненависти и вражды, и фактор невозможности воссоединения людей в целом ряде регионов. Это даст еще больше поводов для того, чтобы откладывать еще на более долгий срок выполнение Минских договоренностей", - отметила она.

По мнению Захаровой, запрет одного из символа боевиков и сепаратистов окажет негативное влияние на процессы в стране.

"Вы же прекрасно понимаете, что это никак не повлияет на то, что происходит с РФ, но это окажет колоссальное негативное влияние на внутренние процессы в самой Украине", - заявила спикер российского МИД.

Напомним, 16 мая Верховная Рада Украины приняла закон о запрете производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты.

Документом устанавливается ответственность за публичное использование, демонстрацию или ношение георгиевской (гвардейской) ленты или ее изображение. Это включает показ георгиевской (гвардейской) ленты во время массовых мероприятий, изображение на плакатах, наклейках, открытках, ношение на одежде, вещах, крепление на автомобилях, использование в современных произведениях искусства, использования средствами массовой информации.

Указанные действия влекут за собой наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской ленты или предметов, содержащих ее изображения.

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