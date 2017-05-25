25 мая 2014 года на выборах президента Украины Петр Порошенко получил 54,7% голосов украинцев.
По результатам опроса экспертов, наибольшим достижением Порошенко за три года является получение безвизового режима с Европейским Союзом, пишет УНИАН.
Также среди достижений Порошенко на посту президента – продолжение санкций против России, отсутствие полномасштабных военных действий на востоке Украины, усиление обороноспособности и продолжение реформ ВСУ.
Однако есть обещания, которые президент так и не выполнил.
Например, - закончить АТО за часы, провести выборы в парламент по открытым партийным спискам или подать законопроект о деятельности парламентской оппозиции.
Все это остается обещаниями.