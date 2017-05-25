Патрульная полиция, дорожная полиция и группы быстрого реагирования 23 регионов страны получат 635 новых автомобилей Mitsubishi Outlander. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"635 кроссоверов с экологическими двигателями будут распределены среди подразделений патрульной полиции, дорожной полиции и групп быстрого реагирования", - заявил глава Нацполиции Сергей Князев.
Новые автомобили будут распределены между городами и поселками 23 регионов страны.
"Ни один автомобиль не пойдет в криминальную полицию, дежурную часть или кому-то из руководителей", - подчеркнул Князев.
Также он добавил, что значительное количество автомобилей будет использоваться только после того, как патрульная полиция закончит набор и обучение на должности дорожной полиции.