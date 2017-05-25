АТО: Боевики сегодня стреляли из ствольной артиллерии и "Градов"

С начала суток 25 мая по состоянию на 18:00 боевики 26 раз открывали огонь по опорным пунктам украинских военнослужащих, в том числе и из тяжелого артиллерийского вооружения. Четверо бойцов получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebоok.

Приморское направление. На этом участке фронта, по направлению к временно оккупированному Докучаевску, боевики осуществили огневой налет, применяя мощные артиллерийские системы калибра 152 мм. Также они дважды обстреляли наши опорные пункты в районе Новотроицкого из 120-мм минометов. Утром из таких же минометов бандиты вели огонь у Красногоровки. Кроме того, вблизи Красногоровки, Широкино, Водяного и Богдановки течение дня противник открывал огонь из стрелкового оружия и гранатометов.

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Донецкое направление. Самой сложной ситуация остается в пригороде Авдеевки. Там боевики обстреливали оборонительные укрепления ВС Украины из минометов различных калибров, зенитной установки, гранатометов и стрелкового оружия. А около 14.00 часов дня бандиты два раза ударили по нашим позициям с РСЗО "Град". На этом же направлении под вражеский огонь из минометов и пехотного вооружения попали опорные пункты подразделений сил АТО в районе Луганского, Зайцево и Песков.

Луганское направление. С начала суток на этой части фронта установилось относительное затишье. Однако после обеда бандиты совершили обстрел украинских позиций вблизи н.п. Нижнетеплое из стрелкового оружия.