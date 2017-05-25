Суд отпустил экс-главу Днепропетровской налоговой под залог в 1 млн грн

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения задержанному экс-начальнику налоговой службы Днепропетровской городской государственной налоговой инспекции Андрею Липинскому. Об этом сообщает 112 Украина.

Липинского обязали отпустить в зале суда, определили залог в размере 1 млн грн, несмотря на то, что прокуроры просили оставить его под стражей на 60 дней с альтернативой внесения залога. Этот залог господин Липинский должен оплатить в течение 5 дней.

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Напомним, 24 мая в 15 областях Украины силовики в ходе спецоперации провели 454 обыска, были задержаны 23 действующих и бывших руководителя налоговой службы.

По данным министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в результате проведенных обысков было изъято 3,7 кг золота, 50 кг серебра, 5,5 млн долларов наличными, 8 млн грн, 280 тыс. евро, ювелирные изделия.

Спецоперация проходила в рамках расследования преступлений, совершенных бывшими некогда руководителями и их заместителями областных управлений Министерства доходов и сборов, государственных налоговых администраций, которые были причастны к организации и функционированию так называемых "налоговых площадок".

В результате такой деятельности лица из окружения экс-президента Виктора Януковича и бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко обогатились за счет налогоплательщиков почти на 96 млрд грн.