На следующей неделе в Таиланд поставят новую партию украинских "Оплотов"

Украина уже выполнила три четверти контракта

Очередную партию отечественных танков Т-84У "Оплот" в рамках контракта передадут Таиланду на следующей неделе. Об этом сообщил журналистам главный конструктор завода имени Малышева Александр Шейко, передает УНИАН.

"Таиланд. На следующей неделе мы отгружаем очередную партию. Количество – информация конфиденциальная. Мы выполнили три четверти контракта", - сказал Шейко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Индонезии приступили к эксплуатации украинских БТР

Напомним, 3 января в СМИ появилась информация о решении военного руководства Таиланда досрочно расторгнуть контракт на поставку танков Т-84У "Оплот" в связи с тем, что на данный момент заказчик получил лишь 20 танков из 49, а срок контракта истекает в октябре 2017 года. Согласно опубликованной информации, вместо украинских "Оплотов" Таиланд намерен закупить 28 китайских танков VT-4.

Представители Харьковского завода имени Малышева, выпускающего "Оплоты", опровергли эту информацию и заявили о подготовке к отгрузке очередной партии танков.

Контракт с Таиландом на поставку 49 танков "Оплот" был подписан в 2011 году, общая стоимость - около $250 млн.