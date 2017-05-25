В Одесской области за год планируют построить три солнечные электростанции

В Одесской области до 1 июня 2018 года планируется построить три солнечные электростанции общей мощностью 86 мегаватт. В Одессе состоялась церемония подписания соответствующего меморандума о сотрудничестве между компанией Kness Group и Одесской ОГА, передает УНИАН.

Электростанции построят в Окнянском и Арцизском районах области.

"Проект предусматривает запуск установки новых мощностей по производству электроэнергии, солнечной электроэнергии, с помощью солнечных электростанций общей мощностью 86 мегаватт. Отмечу, что на сегодняшний день в Одесской области имеется ориентировочно количество электростанций общей мощностью 230 мегаватт. То есть, то, что построят – очень значительно", - сказал глава Одесской ОГА Максим Степанов.

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Завершить строительство всех трех объектов планируется до 1 июня 2018 года. Вводиться в эксплуатацию мощности будут поэтапно. В настоящее время решаются вопросы по отводу земельных участков.

К строительству будут привлечены до 500 местных специалистов.