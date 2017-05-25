Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » МВД: За 12 из 25 налоговиков Клименко назначили 246 млн грн судебного залога
МВД: За 12 из 25 налоговиков Клименко назначили 246 млн грн судебного залога
Фото: politeka.net

МВД: За 12 из 25 налоговиков Клименко назначили 246 млн грн судебного залога

Операция по задержанию фискалов обошлась государству в 330 тыс. грн

25.05.17 209
600

Спецоперация ГПУ и МВД по задержанию бывших и действующих сотрудников налоговых служб обошлась государству в 330 тыс. гривен. Об этом на своей странице в Facebook написал спикер МВД Артем Шевченко.

"246 миллионов (1/5 миллиарда) гривен судебного залога за только 12 из 25 подозреваемых экс-налоговиков Клименко - против 330 тыс. бюджетных гривен на общую масштабную антикоррупционную операцию МВД и ГПУ. Почувствуйте разницу", - написал Шевченко.

Напомним, 24 мая в 15 областях Украины силовики в ходе спецоперации провели 454 обыска, были задержаны 23 действующих и бывших руководителя налоговой службы.

По данным министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в результате проведенных обысков было изъято 3,7 кг золота, 50 кг серебра, 5,5 млн долларов наличными, 8 млн грн, 280 тыс. евро, ювелирные изделия.

Спецоперация проходила в рамках расследования преступлений, совершенных бывшими некогда руководителями и их заместителями областных управлений Министерства доходов и сборов, государственных налоговых администраций, которые были причастны к организации и функционированию так называемых "налоговых площадок".

В результате такой деятельности лица из окружения экс-президента Виктора Януковича и бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко обогатились за счет налогоплательщиков почти на 96 млрд грн.

6
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Суд отпустил экс-главу Днепропетровской налоговой под залог в 1 млн грнСМИ подвели первые итоги вчерашних задержаний бывших налоговиковСуд отпустил еще одного налоговика времен Януковича

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Дон Кихот Комаровский. Как стать странствующим доктором 12684
  2. Финальный аккорд. Владимир Вятрович об итогах декоммунизации и новом календаре праздников 6414
  3. Крым без покрывала. Истории четырёх семей крымских татар, пострадавших от депортации 3765
  4. Полная задница. Почему эпатаж стал формой и содержанием политических действий в Украине 4729
  5. Подводная лодка в степях Донбасса. Как украинцам выбраться из гетто 4400
  6. Харьков. Благбаз. Йорик. Что такое харьковский замес 5030
  7. От "жлобского" к модному. Что будет с украинским и русским языком 6293
  8. Мама миа. Портрет украинской матери 3307
  9. Очаровательная восьмёрка. Лучшие сериалы мая 2358
  10. Нарушая границы. Фронтмен О.Torvald Женя Галич о том, почему надо жить здесь и сейчас 2063
  1. Посол ЕС прокомментировал предложение о новом формате ассоциации с Украиной 2200 / 2529
  2. В ДТП в России погибли шесть украинцев 1377 / 1500
  3. Человек системы. Глава Нацполиции Сергей Князев о том, как избавиться от титушек и кто победит янтарную мафию 1054 / 3002
  4. Гробы в виде "Сантьяго Бернабеу" предлагают фанатам "Реала" 1005 / 1287
  5. Авдеевский коксохим вышел на полную мощность 925 / 1102
  6. РосСМИ пишут, что с 1 июля Украина намерена прекратить ж/д сообщение с РФ 912 / 1005
  7. Матиос заявил, что получил легендарное письмо Януковича с просьбой ввести войска РФ в Украину 737 / 971
  8. Посол ЕС объяснил, почему многие в Украине препятствуют работе НАБУ 691 / 806
  9. Въезд на Труханов остров будет запрещен 662 / 807
  10. Кличко обещает предотвратить экологическую катастрофу на левом берегу Киева 515 / 2347
  1. Человек системы. Глава Нацполиции Сергей Князев о том, как избавиться от титушек и кто победит янтарную мафию 12 / 3002
  2. Антонов показал видео демонстрационного полета АН-70 11 / 1331
  3. МТС Украина сменил название 8 / 6756
  4. Генпрокуратура начала расследование передачи газовых сетей Фирташу 5 / 828
  5. Восемь пуль. Как и зачем советская карательная система убила Симона Петлюру 4 / 7465
  6. Воруют все. Как художники нарываются на обвинения в плагиате 4 / 635
  7. На следующей неделе в Таиланд поставят новую партию украинских "Оплотов" 4 / 3343
  8. Въезд на Труханов остров будет запрещен 3 / 807
  9. Посол ЕС объяснил, почему многие в Украине препятствуют работе НАБУ 3 / 806
  10. Фильм о Донбассе встретили овациями на Каннском кинофестивале 3 / 1156
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.