Боевики ведут огонь по жилым кварталам населенных пунктов, - штаб АТО

Ситуация в районе проведения антитеррористической операции остается сложной. Есть признаки частичного ее обострения на отдельных участках линии соприкосновения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

За прошедшие сутки пророссийские бандформирования 57 раз открывали огонь по подразделениям сил АТО, все чаще используя тяжелое артиллерийское вооружение. Били бандиты в том числе и по жилым кварталам населенных пунктов. В результате боевых действий за прошедшие сутки пятеро военнослужащих ВС Украины получили ранения.

Приморское направление. За прошедшие сутки боевики 29 раз применили оружие против украинских защитников. Около 21:00 противник обстрелял наши опорные пункты на подступах к Красногоровке из минометов различных калибров, вооружения танка и БМП, зенитной установки и пехотного вооружения. Во время этого обстрела несколько вражеских мин попали в жилой квартал вблизи от городской больницы. К счастью, никто не пострадал. Несколько близлежащих домов были повреждены. Этот же населенный пункт бандиты обстреляли под конец суток из 120-мм минометов и мощных артиллерийских систем калибра 152 мм. Последствия этого обстрела сейчас выясняются.

Также вечером на этом направлении под вражеским минометным огнем оказались позиции ВС Украины вблизи Широкино и Марьинки. По украинским защитникам Широкино также бил вражеский танк. Кроме того, вооруженные провокации со стороны незаконных вооруженных формирований происходили неподалеку Водяного - из вооружения БМП, у Гнутово и Новотроицкого - из крупнокалиберных пулеметов.

Донецкое направление. На этом участке фронта зафиксировано 26 фактов нарушения боевиками договоренностей о неприменении оружия. Самой напряженной ситуация остается в пригороде Авдеевки. Обстреляв днем ​​украинских воинов на этом участке фронта из минометов и РСЗО "Град", российско-террористические бандформирования не прекратили вести огонь по нашим позициям и с наступлением сумерек. Враг бил из минометов, 122-мм артиллерийских систем, гранатометов различных модификаций и стрелкового оружия. Беспокойно вечером было и вблизи Луганского, что на Светлодарской дуге, где боевики вели огонь из 82-мм минометов и гранатометов. А неподалеку Майорска бандиты использовали вооружение БМП и стрелковое оружие.

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Луганское направление. На этом участке фронта в течение минувших суток НВФ только два раза применяли оружие. Обстреляв во второй половине дня наши оборонительные укрепления в районе Нижнетеплого из стрелкового оружия, около 22:00 боевики из гранатометов совершили обстрел наших позиций вблизи Крымского.