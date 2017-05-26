Сенат Нидерландов поддержит ассоциацию Украина-ЕС 30 мая, – Рютте

Сенат Нидерландов поддержит Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом на следующей неделе, 30 мая. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, передает Радио Свобода.

"Мой прогноз: Сенат поддержит это на следующей неделе. После чего нидерландское правительство сможет ратифицировать Соглашение об ассоциации. Это должно произойти на следующей неделе, во вторник (30 мая). У нас были хорошие дебаты об этом в прошлый вторник (23 мая), так что теперь можем проголосовать и ратифицировать его", – сказал Рютте.

Он также отметил, что ратификация соглашения – это позитивно для ЕС, для Украины, а также для России, поскольку это поможет стабилизировать ситуацию в регионе.

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Напомним, 23 февраля нижняя палата парламента Нидерландов поддержала закон, внесенный правительством страны, с предложением ратифицировать Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Документ должна ратифицировать верхняя палата (Сенат).

На сегодняшний день Нидерланды - единственная страна ЕС из 28 стран-членов, которая до сих пор не ратифицировала документ.

По результатам референдума, состоявшегося в апреле 2016 года, в котором приняли участие 32,28% избирателей, более 60% высказались против соглашения с Украиной. Референдум носил рекомендательный характер.