В НБУ заявили, что в Украине осталось всего 90 работающих коммерческих банков

В апреле с рынка были выведены Финбанк и Диамантбанк

Количество коммерческих банков в Украине в январе-апреле уменьшилось с 96 до 90.

Об этом свидетельствуют отчетные данные Национального банка, на которые ссылаются украинские СМИ.

По состоянию на 1 мая количество банков уменьшилось с 92 до 90.

За апрель с рынка были выведены Финбанк и Диамантбанк.

В 1-м квартале банковский рынок покинули Платинум Банк, банк "Народный капитал", Фортуна-банк, Вектор Банк.

Из 90 банков - 38 банков с иностранным капиталом и 17 - со 100%-м инкапиталом (на 1 января 2017 года - 38 и 17 соответственно).

Напомним, что количество коммерческих банков в 2016 году уменьшилось на 21 до 96.