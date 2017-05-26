Экс-глава полиции китайской провинции казнен

В КНР приведен в исполнение смертный приговор в отношении бывшего начальника полиции автономного района Внутренняя Монголия Чжао Липина.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.
Чжао Липин был казнен по решению Верховного суда Китая. В прошлом году суд признал Чжао Липина виновным в убийстве 26-летней девушки.
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Кроме того, он был признан виновным в получении взятки в размере 2 млн юаней (более 290 тыс. долларов) и незаконном хранении 91 детонатора в своем кабинете в период с 2008 по 2010 годы.
Напомним, в Беларуси проведена первая в этом году смертная казнь.