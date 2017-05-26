ООН направила в оккупированный Донбасс 15 грузовиков с продуктами

Организация объединенных наций направила на временно неподконтрольную Украине территорию Донбасса 15 грузовиков с продуктовыми наборами. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на неподконтрольную территорию проследовали 15 грузовых автомобилей от Всемирной продовольственной организации ООН и Представительства верховного комиссара ООН по делам беженцев", - говорится в сообщении.
Грузовики перевозили для жителей Донецкой области продуктовые наборы общим весом 182 тонны.