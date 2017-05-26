СБУ готова провести военную операцию для освобождения пленных в ОРДЛО

Об этом заявил советник главы СБУ Юрий Тандит, сообщает "112 Украина".

По словам Тандита, СБУ готова провести обмен в том случае, если представители незаконных вооруженных формирований не будут менять условия сделки. Он добавил, что на сегодняшний день в заложниках у боевиков находятся 128 человек.

"Еще с лета 2016 года мы были готовы в рамках Минских договоренностей делать все, чтобы освободить наших подтвержденных ребят. Официально заложниками являются 128 человек, они незаконно удерживаются в Донецке и Луганске. Еще 10 человек незаконно удерживаются на территории России. Мы готовы в любой момент провести военную операцию для того, чтобы освободить наших оставшихся ребят", - сказал Тандит.

По его словам, проведению обмена мешает марионеточное поведение боевиков.

"Ведут они себя как террористы, потому что каждый раз условия меняются", - добавил он.

Напомним, комиссия по верификации пленных проверила 37 тюрем в 19 регионах Украины.