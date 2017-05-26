Люди с нашивками НАБУ обыскивают здание Окружного админсуда Киева

В Окружном административном суде Киева проходят обыски.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил судья Окружного админсуда Киева (ОАСК) Богдан Санин.

"Утро в суде началось необычно. В суде с 7 утра происходят обыски, которые проводят люди с похожими нашивками, как у НАБУ", - отметил он.

По словам Санина, они никому никаких официальных документов не показывали.

"Судья Евгений Аблов связывает такие действия с тем, что в ОАСК рассматривается два дела против НАБУ", - подчеркнул судья, уточнив, что одно из дел – в котором общественная организация обжалует создание общественного совета при НАБУ; второе – в котором общественная организация обжалует назначение заместителем директора НАБУ Гизо Углавы, так как у него два гражданства.

Кроме этого, Санин добавил, что 25 мая НАБУ допросило Аблова как свидетеля, который подтвердил в протоколе допроса факт вмешательства НАБУ в судебный процесс по рассмотрению дел, где стороной является бюро.