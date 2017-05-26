На юге Украины построят полигон для испытаний новейшего оружия

Также там будут проводить боевую подготовку подразделений Воздушных сил

На юге Украины создадут полигон для испытания новейших и модернизированных образцов вооружения и военной техники. Об этом сообщила начальник управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк, передает УНИАН.

"Продолжается работа по созданию государственного испытательного полигона для проведения испытания новейших и модернизированных образцов вооружения и военной техники, а также мероприятий боевой подготовки подразделений Воздушных сил", - сказала она.

Гаврилюк уточнила, что работы по созданию полигона ведутся уже полгода на юге Украины.