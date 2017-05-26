В Украину пришел еще один международный газовый трейдер

DufEnergy намерен торговать природным газом, а также металлами, рудами и промышленными химическими веществами

Международный трейдер DufEnergy, зарегистрированный в Швейцарии, учредил в Украине дочернюю компанию для торговли природным газом и другими энергоресурсами DufEnergy Ukraine. Об этом сообщает OilNews.

Учредителями DufEnergy Ukraine выступают DufEnergy Trading SA (Швейцария) и DufEnergy SA (Люксембург).

Основным лицензированным видом деятельности DufEnergy Ukraine является торговля природным газом. Кроме того, у украинской дочки заявила среди видов деятельности производство и торговлю электроэнергией, а также металлами, рудами и промышленными химическими веществами.

Напомним, в ноябре 2016 года швейцарская DufEnergy Trading SA подписала договоры на транспортировку и хранение природного газа с оператором украинской ГТС, компанией Укртрансгаз.