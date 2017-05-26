Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 26 мая
Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 пятницы, 26 мая
0
Делятся
|FacebookTwitterGoogle+
Читайте также на focus.ua
- Дон Кихот Комаровский. Как стать странствующим доктором 12905
- Финальный аккорд. Владимир Вятрович об итогах декоммунизации и новом календаре праздников 6524
- Крым без покрывала. Истории четырёх семей крымских татар, пострадавших от депортации 3802
- Полная задница. Почему эпатаж стал формой и содержанием политических действий в Украине 4800
- Подводная лодка в степях Донбасса. Как украинцам выбраться из гетто 4487
- Харьков. Благбаз. Йорик. Что такое харьковский замес 5988
- От "жлобского" к модному. Что будет с украинским и русским языком 6438
- Мама миа. Портрет украинской матери 3378
- Очаровательная восьмёрка. Лучшие сериалы мая 2402
- Нарушая границы. Фронтмен О.Torvald Женя Галич о том, почему надо жить здесь и сейчас 2093
- Человек системы. Глава Нацполиции Сергей Князев о том, как избавиться от титушек и кто победит янтарную мафию 3147 / 4179
- На следующей неделе в Таиланд поставят новую партию украинских "Оплотов" 3073 / 3793
- Посол ЕС прокомментировал предложение о новом формате ассоциации с Украиной 2309 / 2642
- Трамп "подвинул" премьера Черногории во время открытия новой штаб-квартиры НАТО 1751 / 2182
- В ДТП в России погибли шесть украинцев 1414 / 1512
- Антонов показал видео демонстрационного полета АН-70 1352 / 2081
- МИД РФ: Запрет георгиевской ленты в Украине помешает выполнению Минских соглашений 1191 / 1428
- Гробы в виде "Сантьяго Бернабеу" предлагают фанатам "Реала" 1171 / 1350
- Фильм о Донбассе встретили овациями на Каннском кинофестивале 1058 / 1329
- Авдеевский коксохим вышел на полную мощность 986 / 1235
- Собака спасла двоих бойцов АТО, прикрыв их собой 26 / 2722
- Антонов показал видео демонстрационного полета АН-70 14 / 2081
- Человек системы. Глава Нацполиции Сергей Князев о том, как избавиться от титушек и кто победит янтарную мафию 13 / 4179
- МТС Украина сменил название 8 / 6789
- В КГГА рассказали, как будет отмечаться День Киева 7 / 876
- Семь жизней. Как американская семья усыновила семерых детей с Донбасса и из Николаева 7 / 2746
- Сенат Нидерландов поддержит ассоциацию Украина-ЕС 30 мая, – Рютте 6 / 267
- Харьков. Благбаз. Йорик. Что такое харьковский замес 6 / 5988
- На следующей неделе в Таиланд поставят новую партию украинских "Оплотов" 5 / 3793
- Генпрокуратура начала расследование передачи газовых сетей Фирташу 5 / 921
влажность:
давление:
ветер:
ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе. Ukr.net — новости со всей Украины.