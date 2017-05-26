СБУ прекратила деятельность десяти антиукраинских сообществ во "ВКонтакте" и "Одноклассники"

В мае сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность 10 владельцев и администраторов антиукраинских сообществ в российских социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Координаторов групп разоблачили в Киевской, Херсонской и Харьковской областях.
"Администраторы по заданию кураторов из российских спецслужб размещали в Сети информацию с призывами к свержению конституционного строя, изменению границ территории Украины, агитировали за содействие террористическим организациям "ДНР/ЛНР". Во время обысков по месту жительства злоумышленников сотрудники СБ Украины обнаружили компьютерную технику с доказательствами совершения антиукраинской деятельности в российских соцсетях "ВКонтакте" "Одноклассники", - говорится в сообщении.
В общей сложности с начала 2017 года следственными подразделениями СБУ было зарегистрировано 23 уголовных производства, открытых в отношении владельцев и администраторов сообществ в российских соцсетях, по которым судами вынесено 9 обвинительных приговоров.
Напомним, в Киеве умельцы за 50 гривен восстанавливают доступ к российским социальным сетям.