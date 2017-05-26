На Днестровской ГАЭС начали строить 4-й гидроагрегат

Сегодня, 26 мая, начато строительство 4-го гидроагрегата Днестровской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС). Об этом сообщает пресс-служба Министерство энергетики и угольной промышленности Украины.

В начале мая Укргидроэнерго объявило о намерении заключить контракт стоимостью 2 млрд 480,956 млн грн (с НДС) с консорциумом НПО "Укргидроэнергобуд" (Киев) на строительство гидроагрегата №4 Днестровской ГАЭС.

Ранее Укргидроэнерго подписало контракты с ПАО "Турбоатом" и ГП "Электротяжмаш" на общую сумму 1,6 млрд грн под изготовление, поставку и монтаж оборудования для строительства гидроагрегата №4 ДГАЭС. Контракт с Турбоатомом на 0,997 млрд грн предусматривает поставку насос-турбины, а с Электротяжмашем на 0,571 млрд грн – гидрогенератор-двигатель. Реализация контрактов запланирована на 2017-2020 годы.

Программа развития гидроэнергетики до 2026 года, утвержденная распоряжением Кабинета министров №552-р от 13 июля 2016 года, предусматривает начало строительства четвертого гидроагрегата в 2017 году, завершение – в 2020-м.

Мощность агрегата составит 324 МВт в генераторном и 421 МВт в насосном режиме (планируется использовать уже построенные водохранилища и сооружения).

Днестровская ГАЭС, должна состоять из семи гидроагрегатов общей мощностью 2268 МВт (324х7) в генераторном режиме и 2947 МВт (421х7) в насосном, является одной из наиболее продолжительных и масштабных строек современной Украины.

Реализация первой очереди строительства Днестровской ГАЭС началась в 1989 году, пуск первого агрегата состоялся в 2009 году, второго – в 2013 году, третьего – в 2015 году.

Укргидроэнерго эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций генкомпании составляет 5411 МВт. Государство в лице Министерства энергетики и угольной промышленности владеет 100% акций компании.