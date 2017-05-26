Оклад Кличко составляет 11 тыс. гривен, а мэров городов-миллионников - 8,7 тысяч

Кабинет министров пересмотрел должностные оклады руководителям и сотрудникам областных и Киевского городского советов.

Теперь оклад мэра Киева составляет 11 тыс. гривен, а мэров городов-миллионников - 8,7 тыс. гривен.

Об этом стало известно из сообщения "Українських Новин", в котором ссылаются на постановление КМУ №353 от 24 мая 2017 года.

Согласно обновленной схеме должностных окладов руководящих работников и специалистов аппарата (секретариата) областных и Киевского городского советов установлено, что оклад:

председателя совета и киевского мера будет составлять 11 тыс. гривен,

первого заместителя председателя совета, заместителя мэра - секретаря Киевсовета - 9 850 гривен,

заместителя председателя совета - 8 850 гривен,

председателя районного совета в Киеве - 8 100 гривен,

заместителя председателя районного совета в Киеве - 7 150 гривен.

Оклад мэров городов-миллионников составляет 8,7 тыс. гривен, мэров городов в объединенных территориальных общинах - 5,3 тыс. гривен (население от 15 тыс. человек) и 5,1 тыс. гривен (население до 15 тыс. человек).

Напомним, Кабмин привязал выплаты бюджетникам к прожиточному минимуму.