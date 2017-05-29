С началом отопительного сезона города обычно начинают активно беспокоиться об обеспечении надежного отопления жилых массивов. Ряд городов Украины, таких как Черкассы, Луцк, Львов, Тернополь, Житомир и Ивано-Франковск, еще раньше присоединились к программам кредитования Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). О том, как банк активно кредитует меры по тепломодернизации жилых домов и объектов социальной сферы, а также участвует в реформировании всего сектора теплоснабжения, рассказал эксперт департамента муниципального финансирования ЕБРР Игорь Князев.

Какие программы ЕБРР для муниципалитетов в сфере энергоснабжения уже реализованы? Какие преимущества несут такие проекты непосредственно для города и его жителей?

Стратегия банка следующая: энергоэффективность от проекта и экономия, которая будет достигнута, должна перекрывать расходы на обслуживание кредита. Например, определенное предприятие, которое взяло кредит у ЕБРР, ежегодно фактически будет экономить газ и электроэнергию и другие ресурсы на сумму, которая будет превышать платежи по телу кредита и процентам. Это крайне важно для компаний и жителей, поскольку есть позитивное влияние на тариф - его размер не должен увеличиваться. Мы проверяем все проекты с этой точки зрения и если где-то есть меры, которые не дают такой высокой степени эффективности, но они нужны с технической точки зрения, мы привлекаем льготное кредитное финансирование и гранты со стороны международных фондов. Во всех вышеперечисленных проектах и ​​городах у нас задействованы гранты, например, в проекте в Ивано-Франковске мы использовали грант от Шведского агентства международного сотрудничества по развитию (SIDA). Гранты, в основном, используются на реализацию мер, связанных с управлением и использованием тепла в домах. В первую очередь - это установка индивидуальных тепловых пунктов (ИТП). Частично гранты используются для реализации проектов, связанных с переходом на альтернативные источники при производстве тепла.

Каждый из наших проектов предусматривает три направления: повышение эффективности производства тепла, уменьшения потерь при транспортировке тепла по теплотрассам, посредством использования предварительно изолированных труб и обеспечение направления потребления тепла за счет установки ИТП.

Какие программы в сфере энергоснабжения необходимо реализовать в ближайшее время? Какие нормы законодательства помогают или мешают внедрению таких проектов?

Есть целый ряд законодательных моментов, которые существенно и негативно влияют на существующую ситуацию. Если мы посмотрим на сектор централизованного теплоснабжения как врач, то мы увидим, что у нашего «пациента» сейчас серьезный кризис. А возник он, потому что долгое время тарифы на тепло были ниже уровня себестоимости. Тогда государство должно было платить соответствующую компенсацию в виде субвенций в адрес теплоснабжающих компаний (теплокоммунэнерго). Эти субвенции поступали, но не полностью, часто с задержками, соответственно накапливалась задолженность теплокоммунэнерго перед «Нафтогазом Украины» и его дочерними предприятиями. «Нафтогаз», как любая другая организация, начал начислять пеню и штрафные санкции. Эта пеня и штрафы не могли быть заложены в тариф теплокоммунэнерго (то есть не могли быть возмещены компании), что продолжало ухудшать ситуацию.

Таким образом, задолженность перед «Нафтогазом» продолжала расти и по состоянию на начало 2016 возникла ситуация, когда долги перед «Нафтогазом» и его дочерними предприятиями в два раза превышали долги всех потребителей тепла перед теплокоммунэнерго. Эту ситуацию нужно каким-то образом решать, ведь вышел так называемый «снежный ком», который в каком-то этапе превратился в лавину. Это произошло тогда, когда был введен специальный алгоритм распределения платежей (до 90%), которые поступали в теплокоммунэнерго, согласно постановлению Кабинета министров № 217. По этому алгоритму средства автоматом перечислялись «Нафтогазу». Последний также был вынужден подать в суд для взыскания старых задолженностей, в результате чего счета более 100 из 170 компаний были заблокированы. Кроме того, мы все знаем, что в значительной степени выросли доли субсидий, а все субсидии идут взаимозачетом через «Нафтогаз». У теплоснабжающих компаний оставались какие-то крохи (если счета не были заблокированы), тогда они могли быть использованы на заработную плату, на срочные ремонты и прочее. Но в реальности этих денег часто не хватало.

Для того, чтобы выйти из этого замкнутого круга, была создана специальная рабочая группа, на уровне вице-премьер-министра Геннадия Зубко. Денис Гаевой, Марк Магалецкий, я и еще ряд сотрудников банка вошли в эту группу. В рамках этой рабочей группы разработали ряд изменений в законодательные акты, в частности это Закон о реструктуризации задолженности теплокоммунэнерго, который позволит решить три вещи: реструктурировать старые долги, с помощью муниципальной поддержки сроком на 5 лет; обеспечить списание пени и штрафных санкций; и в конце концов – обеспечить выплату задолженности, которая существует на сегодняшний момент со стороны государства по отношению к теплокоммунэнерго. Эти меры должны в определенной степени стабилизировать финансовое состояние сектора теплоснабжения, который сегодня крайне тяжелое. Без разрешения ситуации со старой задолженностью, компании вряд ли смогут самостоятельно решить вопрос с возникновением новых долгов.

Есть еще целый ряд моментов, которые требуют корректировки. В первую очередь это касается тарифной политики. Следует отметить, что если корректируется тариф на газ и электроэнергию, то автоматически должен корректироваться тариф и на тепло, поскольку газ и электроэнергия составляют основную часть в цене на тепловую энергию. Для многих предприятий природный газ фактически составляет до 90% от себестоимости тепла. В апреле 2016 года были приняты решения повысить тарифы на газ, но в то же время не были скорректированы тарифы на горячую воду, а корректировки состоялось только 2 месяца спустя. Это крайне негативно повлияло на работу теплокоммунэнерго, которые вынуждены были работать и поставлять горячую воду себе в убыток. Все эти вещи должны координироваться. Также замечу, что мы ни в коем случае не говорим, что мы против гармонизации тарифов на газ (установление Кабмином одной цены с 1 мая 2016 на уровне 6879 грн за 1 тыс кубометров). Решение было однозначно правильным, оно неизбежно, однако трудно воспринимается населением, но это было нужно в данной ситуации. Однако все эти вещи (определения ставок тарифа на различные энергоносители) должны четко совпадать во времени.

Каким Вы видите развитие мер по энергоэффективности в зданиях объектов социальной сферы, например, школах, детских садах или больницах?

Часто когда города говорят, что они снижают потребление, используются радикальные методы снижения, такие как просто перенос каникул у детей в школах или отключение горячей воды на длительное время. Эти меры обеспечивают экономию газа, но они приводят к тому, что снижается комфорт людей и они вынуждены искать альтернативные источники, например, бойлеры. Комплексным решением этой проблемы должна стать термомодернизация зданий вместе с установкой ИТП. Также, еще в прошлом году Кабмин своим решением снизил минимальную температуру отопления квартир до 16° С. Теперь видимо будут снижать до 14° С. Однако будем надеяться, что власть все же сдержит собственный энтузиазм.

Также в сфере реализации мер по энергоэффективности бюджетных зданий мы сотрудничаем с фондом Е5Р. Уже есть подписанный проект для Днепра на общую сумму 20 млн евро с использованием гранта от Е5Р в размере 2 500 000 евро. Данный проект предусматривает тепломодернизацию 80 школ и детских садов. Параллельно мы ведем работу с Одессой, Кривым Рогом и Кременчугом. На сегодня мы готовим новый перечень городов для следующей программы энергоэффективности.

Что бы вы посоветовали жителям Житомира, Черновцов или Львова для того, чтобы снизить потребление энергоресурсов?

Во-первых, запастись терпением... Года два точно надо. Такие вещи быстро не делаются. Например, реконструировать котельную и переложить трубы невозможно за один месяц, как бы вы этого не хотели. Во-вторых, активно следить за существующими программами субсидий. Если семьи не имеют достаточно доходов, то следует своевременно подавать необходимые документы для этих программ. В-третьих, надо пытаться сделать комплексную модернизацию здания, не каждому отдельно, а объединиться всем жителям многоквартирного дома, например, для утепления фасадов, замены окон, установки ИТП и тому подобное. Меры по термомодернизации повысят стоимость самой недвижимости, обеспечат экономию тепла и повысят комфорт внутри самого здания. Даже если у вас новый дом и установлен ИТП, несколько мер по энергоэффективности все равно не помешает.

Я хочу подчеркнуть, что если дом имеет качественную теплоизоляцию, то потребление в нем энергоресурсов на 30-40% меньше, чем в других домах с аналогичной площадью.

Может увеличиться количество городов, которые задействованы в программе кредитования ЕБРР?

Мы готовы к сотрудничеству со всеми городами, и мы работаем под муниципальной гарантией (полученной от местной власти). Изменение в порядке утверждения таких гарантий не дало возможности большинству городов подать документы на одобрение, однако правительство внесло свои коррективы и теперь мы можем двигаться дальше. Однако предоставление гарантий для наших программ и проектов NEFCO (Экологическая финансовая корпорация стран Северной Европы) остаются в определенной степени заблокированными.

Можно ли сравнивать ситуацию с муниципальными проектами в Украине с ситуацией в других странах? В чем ключевые отличия, какие рынки уже прошли похожий путь, какой опыт ЕБРР за последние годы?

В части транспортных проектов энергоэффективности мы идем вслед за Восточной Европой и Прибалтикой. Мы выходим на те же вопросы, что и Польша или Литва 15 лет назад. Теоретически, Украина может ориентироваться на Польшу, которая при таких условиях в течение 10 лет прошла путь внедрения энергоэффективности. Еще один характерный пример это страны Прибалтики. Собственно говоря, они полностью прошли все этапы и в значительной степени перешли на альтернативные источники.

Говоря о центральном отоплении, стоит отметить, что часть стран постсоветского пространства во многом потеряли инфраструктуру теплоснабжения (теплотрассы и котельные, снабжающие значительное количество домов одновременно). Например, в Армении, в Ереване пытаются восстановить небольшие участки такой инфраструктуры. Но это выглядит жутковато, когда из каждого окна торчит какая-то труба.

Поэтому, с этой точки зрения хорошо, что мы не прошли тот путь, который прошли Грузия и Армения. Будем надеяться, что мы не докажем теплоснабжения до такого состояния и не разрушим существующую инфраструктуру.