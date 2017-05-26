Вечером в четверг боевики в Донбассе обстреливали Красногоровку из тяжелого вооружения. Обстрелами сильно повреждена находящаяся в соседней Марьинке больница.
Об этом на странице в Facebook написал глава гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин.
"Сегодня ночью в ходе обстрела из артиллерии г. Красногоровка сильные повреждения получили корпуса Марьинской центральной районной больницы", - написал Каплин.
По его данным, на момент обстрела в стационаре терапевтического отделения находились больные.
Ранее об обстреле больницы в Красногоровке сообщили в штабе АТО. Никто из больных и медицинского персонала не пострадал, но в здании выбиты стекла. В ближайшее время больница вынуждена будет ограничить предоставление медицинских услуг жителям Красногоровки и соседних населенных пунктов.
На момент обстрела в стационаре терапевтического отделения находились больные.