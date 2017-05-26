С 1 по 3 июня 2017 на берегу Черного моря под Одессой пройдет 13-й фестиваль The MarketingJazzz Fest – выездная конференция для маркетологов, ТОП-менеджеров и собственников бизнеса. Являясь единственной площадкой для полноценного диалога маркетинга и бизнеса, The MarketingJazzz Fest решает несколько актуальных задач одновременно: знакомит с последними трендами и эффективными маркетинговыми инструментами в режиме интенсивного обучения, помогает найти решения реальных задач бизнеса и маркетинга, благодаря обмену опытом между предпринимателями, а также, являясь площадкой нон-стоп нетворкинга, выступает в роли «места встречи» будущих бизнес-партнеров.

16 ТОП-спикеров за 3 дня и 2 ночи обещают максимально насыщенную деловую и развлекательную программы, отдых на берегу моря и 150+ полезных знакомств. Деловую программу фестиваля, уже традиционно, откроет Евген Глибовицкий с темой: «Велика перспектива для країни: куди це все рухається і куди краще не потрапляти». За 3 дня интенсивного обучения, участников ждет еще 15 тренингов и мастер-классов от ТОП-маркетологов и собственников бизнеса:

Андрей Длигач: «Практика стратегического маркетинга и troubleshooting в период перемен»,

Владислав Бурда: «Вовлеченное владение или влияние семьи на бизнес»,

Жанн Смотрич: «Лояльности нет. Почему покупателям на вас плевать»,

Сергей Щербаков: «Реклама и продажи из соцсетей. Jam session»,

Ярослав Ведмидь: «Новая цифровая стратегия, или почему USER GROWTH + ENGAGEMENT уже не работает»,

Ольга Гуцал: «Перемены»,

Максим Храмов: «Как подняться с колен не поцарапав локти»,

Лейла Алиева: «Формула STORYTELLING Истории, которые передают опыт»,

Наталья Панкратова: «Любовь за деньги, или как убить рынок»,

Дима Борисов: «Выйти в булочную и открыть ресторан: от идеи до ТОП-10 мест Киева»,

Андрей Прудиус: «Все, что вы хотели знать о потребителях, но боялись спросить у них»,

Валерий Пекар: «Украина и Мир в 2030 году»,

Игорь Василевский: «Парадоксальное управление продажами: посмотри, как у конкурента и сделай наоборот»,

Сергей Петренко: «Три возраста молодой компании», а также Кирилл Куницкий, СЕО компании «Бизнес-Конструктор», которая выступает стратегическим партнером фестиваля, с прикладными управленческими рекомендациями, которые каждый участник сможет применить у себя в компании.

Кроме того, специально для всех участников и гостей фестиваля «Бизнес-Конструктор» проведет Business Hub, индивидуальные бизнес-рекомендации, практические решения бизнес-кейсов и тематические мастер-классы от Кирилла Куницкого и экспертов Школы системного бизнеса «Бизнес-Конструктор».

В рамках развлекательной программы пройдет кулинарный мастер-класс по блюдам бессарабской кухни от известного ресторатора и телеведущего Димы Борисова, а также SeaFood Party от компании Ascania Frozen Foods и торговой марки SKANDINAVIKA. Партнером настроения выступает компания Regno Italia с летним игристым Fragolino Fiorelli, а также постоянный партнер фестиваля, компания Vinfort и торговая марка Jim Beam. Бодрящий партнер – кофе Carta Verde.

The MarketingJazzz Fest невозможно представить без музыки. В этот раз организаторы совместно с DJ Jo Moore подготовили танцевальную программу Digital Jazz и зажигательные вечеринки на берегу моря.

Генеральный спонсор The MarketingJazzz Fest инновационная компания «Фабрика Лояльности». PR-партнер – «Агенство коммуникаций «ВАРТО». Информационные партнеры мероприятия: журнал «Фокус», газета «Деловая столица», ведущий деловой портал Украины «Капитал», интернет-издание «Лига.net», «Обозреватель», журнал «Strategic Business Review»

Участие: формат all inlusive

Ожидаемое количество участников: 180

Билеты в продаже: www.mjazzz.com