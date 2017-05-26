Дело полицейского Олейника рассмотрит суд присяжных

Копа обвиняют в умышленном убийстве, покушении на убийство, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц, и превышении служебных полномочий

В Голосеевском райсуде Киева состоялось подготовительное заседание в уголовном производстве по обвинению патрульного полицейского .а, который из табельного оружия застрелил 17-летнего парня.

Суд принял обвинительный акт к рассмотрению по существу и удовлетворил ходатайство подозреваемого о рассмотрении данного уголовного производства судом присяжных.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киева.

Суд также удовлетворил ходатайство государственного обвинителя о продлении обвиняемому меры пресечения в виде личного обязательства и отстранение его от должности до 23 июля 2017 года.

По информации пресс-службы, на следующем заседании, которое назначено на 2 июня 2017 года, суд утвердит порядок исследования доказательств в уголовном производстве.

Напомним, патрульная полиция Киева открыла огонь по автомобилю BMW нарушителей ПДД, которые были задержаны в ночь на 7 февраля 2016 г. после 40-минутного преследования. Патрульные тогда застрелили одного из пассажиров BMW – Михаила Медведева. За рулем BMW был 24-летний Ростислав Храпачевский. Также в машине находились Максим Кривонос и Влад Прихненко. Тогда эксперты насчитали, что во время ночной погони за BMW полицейские использовали 34 пули.

Позже прокуратура Киева в рамках уголовного производства заявила, что проверит правомерность действий патрульных. На защиту полицейского Олейника встали министр МВД Арсен Аваков, а также мэр Киева Виталий Кличко.

22 декабря 2016 г. прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении Олейника в Голосеевский райсуд Киева по обвинению в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины), покушении на убийство, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц (ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и превышении служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 УК Украины).