Главный украинский пограничник доложил о выполнении всего комплекса задач по упрощению визового режима

Об этом сказал председатель Госпогранслужбы Виктор Назаренко, сообщает "Укринформ".

"Мы оборудовали все 157 международных и межгосударственных пунктов пропуска средствами биометрического контроля. Установлено 1 268 автоматизированных рабочих мест. Подключили 125 основных пунктов пропуска к базам данных Интерпола", - сказал Назаренко.

По его словам, в этом году пограничники зафиксировали свыше 3,5 тыс. срабатываний базы Интерпола, благодаря чему было выявлено 1 300 человек, находившихся в розыске.

"В числе задержанных иностранцев есть и убийцы, и лица, занимавшиеся финансовыми махинациям, и другие преступники", - уточнил он.

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Председатель ГПСУ также подчеркнул, что важным фактором в связи с введением безвизового режима является реформирование системы кадрового менеджмента и подготовки персонала. Поэтому совместно с посольством США и Международной организацией по миграции в Украине был начат 2-й этап пилотного проекта "Новое лицо границы". Он напомнил, что во время 1-го этапа был проведен конкурс исключительно среди военнослужащих ГПСУ. Так, более 150 военнослужащих, после завершения первого этапа конкурса, успешно проходят службу в столичных аэропортах "Жуляны" и "Гостомель".

Во 2-м этапе проекта участвовали и гражданские, которые изъявили желание пополнить ряды ГПСУ. Заявки для участия подали свыше 2 500 человек, из них отберут 800. После обучения военнослужащие продолжат службу на отдельном контрольно-пропускном пункте "Киев" и в пункте пропуска "Краковец".

Напомним, в погранслужбе опровергают приостановку строительства "Стены" в Харьковской области.